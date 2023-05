Et unikt stilikon fra det ydre rum

Siden sprang hun med talent ud som diskodiva. Med sit to en halv oktav-register og med store og fortsat levedygtige hits som ”Slave to the Rhythm, ”Pull up to the Bumper” samt Edith Piaf-fortolkningen ”La Vie en Rose”.

Hun udgav i 80’erne hele syv album, hvoraf de to mest kendte er ”Warm Leatherette” og ”Nightclubbing”.

Blev en verdensstjerne

Hendes unikke udstråling blev undervejs styrket og understreget af samarbejdet med fotograf og daværende kæreste Jean-Paul Goude, hvis ikoniske fotos blev afgørende for hendes visuelle udtryk. Ikke mindst på hendes pladecovere gennem 80’erne.

På kort tid blev hun en verdenskendt sangstjerne, som hang ud med typer som Andy Warhol.

Ved siden af har hun optrådt i en række actionfilm såsom James Bond-filmen ”A view to a kill”, og i ”Conan The Destroyer” fra 1984 spillede hun med musklerne over for Arnold Schwarzenegger.