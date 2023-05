Med kun få dage til lanceringen af et nyt album er Ed Sheeran endnu en gang på anklagebænken i en retssag.

Det hele handler om den britiske sangers kæmpehit ”Thinking Out Loud”. Anklagerne lyder, at sangens melodi og akkorder er kopieret direkte fra hittet ”Lets Get It On” af Marvin Gaye fra 1973.

Og der er mere end en millionerstatning på spil i sagen. Ed Sheeran har nemlig truet med at stoppe sin karriere, hvis han taber.