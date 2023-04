Barry Humphries er mest kendt for sin excentriske persona, Dame Edna – en blåhåret drag queen iklædt spraglet tøj og hornbriller.

Efter et længere sygdomsforløb døde Barry Humphries den 22. april på et hospital i den australske by Sydney. Han blev 89 år. Men inden han døde, skrev han sin egen nekrolog med Dame Edna som afsender.