Hans hovedperson er på vej til tv-skærmen

»Det har været superfint. Nu har jeg efterhånden været i journalistfaget i så mange år, at nogle ting var begyndt at ligne hinanden. Det er fedt at være direktør i mit eget lille foretagende,« siger han.

Til efteråret udkommer værk nummer 6 i ”Oxen”-serien, ligesom han står over for at se den fortolket i fjernsynet.

Serien, der omhandler Niels Oxen, en tidligere jægersoldat og krigsveteran, som lider af ptsd, bliver til en tv-serie på TV 2 i samarbejde med den tyske kanal ZDF.

En filmatisering har egentlig ikke været noget erklæret mål for Jens Henrik Jensen, men han kan godt se fidusen i det.

»Visionen med bøgerne har altid været at nå så bredt ud som muligt. Det med filmatiseringen er kommet som en naturlig udvikling i kraft af, at bøgerne heldigvis har klaret sig godt,« siger han.