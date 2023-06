Det tætteste man kommer på strip på en politisk korrekt festival

»Er der nogen, der skal i ringen,« råber sprechstallmeisteren, og et par fyre klapper.

For de fleste handler Northside om musik, men festivalen har succes med et telt, Sideshow, hvor publikum kommer så tæt på, at vores kropsforskrækkede kultur får sig en over nakken.

Sideshow-teltet er stedet, hvor man kan få sig et åndehul fra alt, hvad der lugter af politisk korrekthed, som Northside med vegetar-økologisk profil ellers oser af.