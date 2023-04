Hvem kan sige sig fri for at have danset moderne til hits som ”This Ole House”, ”Green Door”, ”Oh Julie” ”Merry Christmas Everyone” i begyndelsen af 1980’erne?

Den walisiske sanger Michael Barratt - bedre kendt som Shakin Stevens - var svær at komme uden om dengang.

Se blot nærmere på hans vanvittige hitliste-statistik: