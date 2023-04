Stor prisoverrækkelse er aflyst på grund af akut sygdom

Den 76-årige kunstner bliver af Københavns Universitet kaldt ”the godmother of performance art”. Hun er kendt for at bruge sig selv og sin krop og for at inddrage publikum aktivt i sine værker.

Hendes største publikumssucces er ifølge KU værket med navnet ”The Artist is Present”.

Et værk, hvor Marina Abramovic i otte timer om dagen over en periode på næsten tre måneder sad på en stol ved et bord med en tom plads over for sig. Publikum kunne sætte sig og kigge på hende, så længe de ville.

- Værket er et rammende eksempel på hendes særkende, hvor nærvær, udholdenhed og publikumsinddragelse er nøgleordene. Udstillingen fandt sted på MoMA i New York, skriver universitetet i en pressemeddelelse.