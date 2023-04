Baldwin har været anklaget for uagtsomt manddrab i sagen.

Ulykken skete 21. oktober 2021 under optagelserne til filmen ”Rust”.

Alec Baldwin holdt her en Colt-revolver, der viste sig at være ladt med skarp ammunition. Filmfotografen Halyna Hutchins blev ramt af skud og døde.

Baldwin har tidligere sagt, at der var tale om en ulykke, og at han ikke mener, at han var ansvarlig for Hutchins’ død.

Han har også sagt, at det ikke var hans ansvar at kontrollere pistolen, og hvad den var ladt med. Derudover har han hævdet, at han ikke trykkede på aftrækkeren, men at den ved en fejl gik af, da han tog ladegreb.