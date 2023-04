TV 2-ansatte nedlægger arbejdet i protest mod fyringsrunde

»Da de så står der, hvor de i forvejen er ude af deres comfortzone, kommer der så en melding om, at der skal være 50 fyringer.«

Han forklarer videre, at det ikke har været muligt for tillidsfolkene at rykke ledelsen på spørgsmålet om antallet af fyringer i forbindelse med deres forhandlinger.

Ulla Pors udtaler, at hun forstår medarbejdernes frustration.

»Men jeg er meget ærgerlig over, at de har valgt en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det er nødvendigt, at vi følger brugerne og investerer mere digitalt med en ambitiøs nyhedsstrategi. Samtidig skal vi forhold os til en mere usikker økonomisk fremtid og et strammere 2024-budget på niveau med 2021, som vi har indregnet i vores forandringer.«