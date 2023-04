Laura Bro er yngste skud i skuespillerslægt

Derfor var hun nervøs for, at hendes æg ville blive for gamle, og at hun aldrig skulle få den glæde at blive mor.

I stedet fik hun hjælp fra en sæddonor.

Men hun har stadig en drøm om at møde manden, hun kan være sammen med resten af livet, har hun fortalt til magasinet Liv.

»Udadtil ligner jeg måske en sindssyg moderne kvinde, der har fået barn alene med hjælp fra en donor. Men det er livet, der er moderne, ikke mig.«

Laura Bro har to brødre. Foruden Nicolas Bro er hun søster til Anders Peter Bro, der også er skuespiller.

Faster og moster er henholdsvis Vigga Bro og Lone Hertz, der også begge er skuespillere.

/ritzau/