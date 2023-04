Martin Hall vil altid foretrække nutiden

Martin Hall er en aktiv lyriker og musiker, som gennem sin lange karriere er blevet kaldt en multikunstner, og fødselaren har da også flair for mere end én ting.

Men hvem er denne Martin Hall, som allerede i sine teenageår viste sin kreative karakter og tanker?

Allerede som 16-årig dannede han avantgardegruppen Identify, som kort efter debuten skiftede navn til det franskklingende Ballet Mécanique. Herfra tog musikkarrieren fart, og Ip’en ”The Icecold Waters of the Egocentric Calculation” regnes i dag for en af dansk postpunks vigtigste udgivelser.