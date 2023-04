Den amerikanske jazzlegende Ahmad Jamal er død - 92 år

Den amerikanske jazzmusiker Ahmad Jamal er død i en alder af 92 år.

Det oplyser hans enke, Laura Hess-Hey, søndag amerikansk tid ifølge avisen The Washington Post.

Pianisten Ahmad Jamal krediteres blandt andet med at have været en stor indflydelse for Miles Davis.

Hans gennembrud kom i 1958 med albummet ”Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me”, som lå på Billboards hitliste i over 100 uger.