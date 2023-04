En teatermand, der gerne berører tabuerne

Han havde sammen med skuespilleren Claus Beck-Nielsen – kendt som Madame Nielsen – lavet stykket ”Black Madonna”, som fik kritik for at have racistiske undertoner ved blandt andet at benytte sig af såkaldt blackfacing.

Stykket delte anmelderne, som Lollikes projekter har for vane at gøre – nogle elskede det, andre var mindre begejstrede.

Christian Lollike forsvarede sig. Kunst må gerne provokere, sagde han til Dagbladet Information.

Det vakte også heftig debat, da Lollike i 2016 på Teater Sort/Hvid på Vesterbro satte udstillingen ”Martyrmuseum” op.