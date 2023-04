Gigasuccesen Harry Potter kan snart opleves som tv-serie

Den populære bogserie udkom i februar som spil, hvor selve historien finder sted omkring 100 år før Harry Potters tid.

Spillet, der hedder ”Hogwarts Legacy”, imponerede anmeldere og slog salgsrekorder.

Blandt andet solgte den 12 millioner eksemplarer på to uger, hvilket resulterede i en omsætning på knap seks milliarder kroner.

Det var en lanceringsrekord for Warner Bros. Games, som står bag ”Hogwarts Legacy”.

Den kommende tv-serie står i skyggen af opsigtsvækkende udtalelser fra skaberen af Harry Potter-universet, J.K. Rowling.

I en række kontroversielle tweets fra 2020 argumenterede hun for, at transkønnede kvinder ikke bør regnes for kvinder, hvilket resulterede i en voldsom storm på Twitter.