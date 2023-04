- Der er ingen ord, som kan beskrive sorgen over tabet. Vi var så heldige at have haft ham i vores liv, og vi er taknemmelige for de fantastiske minder, som vi har, skriver S Club 7.

Den 46-årige sanger blev torsdag eftermiddag fundet livløs i sit hjem i Dorset, som ligger i det sydlige England.

Dødsårsagen er ikke offentliggjort, men politiet i Dorset har udelukket, at der er mistænkelige omstændigheder bag Paul Cattermoles død.

Det skriver hans familie og S Club 7 i en udtalelse, oplyser Sky News.