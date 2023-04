Balletten måtte bede mesteren vende hjem

Det var en stor skuffelse for Frank Andersen, som havde været balletchef i ni år. Ikke kun måtte han rejse med et mistillidsvotum i bagagen - det var også et farvel til det, der havde været hans verden siden barndommen.

Han blev optaget på balletskolen, da han var syv år, blev som 18-årig en del af balletkompagniet og siden udnævnt til solodanser.

Fra 1985 havde han været balletchef.

Efter afskeden tog han over på den anden side af Øresund for at blive balletchef på den kongelige ballet i Stockholm.