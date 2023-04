Topmodel har fået en større stemme

Model i New York

Josephine Skriver er opvokset i København, men allerede som 15-årig blev hun opdaget, da hun var på tur med sit fodboldhold i New York.

To år efter debuterede hun som topmodel, da hun tog til New York for at prøve modeugen af og endte med at åbne for Alberta Feretti og lukke for Prada - og blev en af de piger, der gik flest shows den sæson.

»Efter det sagde jeg farvel og tak til gymnasiet og flyttede til New York for at give det en chance for alvor,« skriver Josephine Skriver i en mail til Ritzau.

Hun har siden sin debut gået for de fleste store navne i modebranchen.

Og blev i 2016 blandt andet ”Angel” for Victoria’s Secret, som i årevis har været en eftertragtet titel blandt topmodeller.