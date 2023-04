Amerikansk pladepusher bag Madonna er død

Sire Records blev i 1977 ifølge mediet Variety opkøbt af mediekoncernen Warner Bros.

Stein, der er født i New York City i 1942, blev i 2005 indlemmet i Rock and Roll Hall of Fame.

Hans datter bekræfter over for Variety, at Seymour Stein døde søndag morgen efter i længere tid at have døjet med kræft.

Stein var præsident for Sire Records og vicepræsident for Warner Bros. Records indtil sin pension i 2018.

The New York Times beskriver Stein som et vandrende opslagsværk for pop i det 20. århundrede.