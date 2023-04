Fotograf finder roen i naturens rammer

Gennem Henrik Saxgrens karriere har han dokumenteret mange af verdens brændpunkter, blandt andet i Mellemøsten og Latinamerika.

I 1974 blev Henrik Saxgren uddannet reklamefotograf i Randers, og i 80’erne og 90’erne arbejdede han som dokumentarfotograf i forskellige dele af verden.

Men da Henrik Saxgren mistede sin kone i 2006 efter et længere sygdomsforløb, havde han brug for at genoplade batterierne. Og her fandt han roen ude i naturen.