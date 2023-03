Musk og eksperter: Sæt kunstig intelligens på pause

- Sæt de gigantiske AI-eksperimenter på pause.

- Kraftfulde AI-systemer bør først udvikles, når vi er sikre på, at deres effekter vil være positive, og at risikoen ved dem er til at håndtere, lyder det.

Underskriverne vil have, at udviklingen af AI sættes på pause i et halvt år. Det skal bruges til at udvikle sikkerhedsprotokoller. Og der skal arbejdes på, at AI-systemer bliver mere sikre, præcise, tillidsvækkende og loyale.

Regeringer skal hjælpe til og tvinge selskaber, der ikke ønsker at deltage i en udsættelse, foreslås det.

Microsoft har indgået et partnerskab med OpenAI, og dets AI-tjenester er tilgængelige på søgemaskinen Bing.

Mange forskere, heriblandt Gary Marcus fra New York University, som er en af underskriverne af det åbne brev, har længe advaret om, at chatbots kan være superspredere af løgne og misinformation.