Landets største kunstmuseum får ny direktør

I jobbet som direktør erstatter Astrid la Cour den nuværende direktør, Mikkel Bogh.

Han har været direktør på SMK, der er Danmarks nationalgalleri, i ni år. Mikkel Boghs ansættelse udløber ved udgangen af april. Han har selv valgt at fratræde stillingen.

Og ansættelsen af museumsdirektøren på Frederiksberg glæder kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

- Astrid la Cour er med sit strategiske mindset, solide ledelseserfaring og sine stærke kunstfaglige visioner den rette kandidat til at stå i spidsen for, at Statens Museum for Kunst fortsætter med at være et nationalgalleri for alle danskere, der kan vise nye veje ind i kunsten og række ud til flere, siger han i pressemeddelelsen.