Ungdommelig hitsmed blev modedesigner

Han har også et godt øje for tøjdesign. Så godt, at han for nylig er blevet hyret som ny kreativ direktør for mænd for luksusmodehuset Louis Vuitton.

Før Pharrell Williams, var det modedesigneren Virgil Abloh, der besatte pladsen, indtil han i november 2021.

Han havde også tøjmærkerne Off-White og Pyrex Vision på visitkortet, før han kom til Louis Vuitton.

Hans første kollektion for Louis Vuitton vil blive afsløret til juni i år under modeugen for mænd i Paris.

Det parisiske modehus kalder Pharrell Williams for ”en visionær”, hvis kreative universer strækker sig fra musik til kunst og mode.