Ansigtet på X-Factor er optaget af livet

I år var hans 15. sæson som dommer i musikprogrammet, og kun med undtagelse af en enkelt sæson tilbage i 2010 har han været med, siden det fik dansk premiere i 2008.

I et interview tidligere i år fortalte han, at han ikke rigtig har skænket det en tanke, at han nu runder et skarpt aldersmæssigt hjørne.

»Tiden til at reflektere er måske ikke min stærke side. Men jeg er godt klar over, at det er en moden mands alder. Så kan man diskutere, hvad der ikke er klædeligt, når man bliver 60,« sagde Thomas Blachman, som har en klar holdning til sine prioriteringer.