Politikerne får en tur med hans skarpe streg

»Det gælder om at få væltet den til enhver tid siddende regering, undtagen hvis den har Anker Jørgensen som statsminister,« griner han.

Tegneren lægger ikke skjul på, at han er politisk venstreorienteret. Socialdemokrat af den gamle skole kalder han sig.

»Men jeg har ikke stemt på dem, siden de holdt op med at være socialdemokrater,« siger han.

Roald Als er ikke for fin til at give sine egne politiske åndsfæller en over snuden, så længe det har bund i virkeligheden. Derfor optræder statsminister Mette Frederiksen konsekvent som en blå figur på Als’ tegninger.

»Jeg kan ikke tegne hende som blå, hvis hun ikke var det. Så er det ikke sjovt,« siger han.

Selv om Roald Als fylder 75, ser han sig selv på samme måde, som han altid har gjort. Undtagen lige på fodboldbanen, der synes han selv, at han er blevet for langsom.

»Men jeg er heldigvis en bedre tegner, end jeg er fodboldspiller,« griner han.

/ritzau/