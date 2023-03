Museer ændrer titler og omtaler på værker fra russisk til ukrainsk

På det tidspunkt, hvor malerierne blev skabt, var området en del af det russiske kejserrige.

Årsagen til navneændringen var ifølge National Gallery, ”at det var et passende tidspunkt at opdatere maleriets titel for bedre at afspejle maleriets motiv.”

Mens nogle ifølge The Guardian ser ændringerne af titler og omtaler som et forsøg på korrekt at tilskrive ukrainske kunstneres bidrag til kunsthistorien, har andre kaldt dem for politisk motiverede.

Det gælder blandt andre den tidligere russiske kulturminister Mikhail Shvydkoy.

- Denne sølle politiske gestus overtrumfer alle legitime kulturelle overvejelser, sagde han tidligere på ugen ifølge det amerikanske medie Newsweek.

Få måneder efter Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 besluttede et museum i den tyske hovedstad, Berlin, at skrive Rusland ud af museets navn.