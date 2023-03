Amerikansk skuespiller kendt fra The Wire er død

Reddicks første store rolle var i den - ligeledes anmelderroste - fængselsserie ”Oz” i 2000. Her spiller han en undercoverbetjent.

Han har også medvirket i filmene ”White House Down”, ”Angel has Fallen” og ”Godzilla vs. Kong” og Amazon-serien ”Bosch”.

I alt er han krediteret for at have spillet med i over 100 forskellige tv-serier og film.

Han var gift med Stephanie Reddick, som han fik en søn og en datter med.