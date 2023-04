06/04/2023 KL. 13:30

Han ville lære døden at kende, men fik en lektie om livet

Den 26-årige Jonas Drejer Jensen våger over døende mennesker i sin fritid. En nat holdt han en kvinde i hånden, til hun trak vejret for sidste gang. En oplevelse, der fik ham til at skabe sig en ny vane i livet.