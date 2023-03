Det kan være vanskeligt at navigere i et udstillingsprojekt, der er afsat til at vare det meste af et kalenderår. Især når naturen udgør kernepunktet i begivenheden, vil forløbet ændre sig, som månederne skrider frem, og derfor må man vurdere ud fra en plan, der sagtens kan vise sig at være ret uforudsigelig.