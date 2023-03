Bojesen tabte sag om deling af mail om bryster

Under retssagen har Peter Lodahl ifølge Politiken forklaret, at han var begyndt at tænke over sine tidligere mailudvekslinger med den tidligere chefdirigent, da sagerne om DR Pigekoret kom frem.

Han havde talt med tre venner og delt skærmbilleder af den pågældende mail, forklarede han videre.

Desuden sagde han ifølge Politiken, at han over for en journalist på Ekstra Bladet havde bekræftet mailens ægthed før publicering af artiklen, men nægtet på nogen måde at have vidst, hvordan den havnede hos avisen.

Fra Michael Bojesens side har argumentet i striden derimod været, at Lodahl og Bojesen havde et tæt venskab, og at mailen blev udvekslet i privat sammenhæng.

Byretten fastslår, at det er Bojesen, som skal godtgøre, at mailen er blevet videregivet til Ekstra Bladet af Lodahl, eller at han ved sine handlinger har medvirket hertil.