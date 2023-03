Mindesmærke inspirerede hende til ny scenekunst

Ulla Koppel har altid været glad for at udtrykke sig gennem film og teater som skuespiller og instruktør, men efter at hun fik sklerose for 25 år siden, begyndte hun at udtrykke sig gennem billedkunsten.

Lørdag den 18. marts fylder hun 75 år.

Ulla Koppel har udstillet sine billedkunstværker på flere danske gallerier, men i slutningen af 2022 valgte hun at vende tilbage til scenen.