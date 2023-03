Det var »pissekoldt« og 40 min. til busafgangen. Så beslutningen om at gå ind og vente i varmen på Høje Taastrup Station lå lige for. Det fortrød en fortørnet bruger på den sociale nyheds- og underholdningstjeneste Reddit, der efterfølgende skrev: »Undskyld mig, hvem fanden har valgt musikken på Høje Taastrup St.?«

»Jeg blev ærlig talt pissetræt af at høre på det høje operamusik og gik ud igen. Hellere fryse i 20 min. end høre på det bare èt min. mere«, skrev brugeren, der vendte tilbage til stationen to uger senere til det samme musik: »Hvad for en dj har lige valgt eksklusivt at spille opera?«.