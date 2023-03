Amerikansk forfatter er i chok efter fornem svensk hæder

Hun har gennem sin karriere blandt andet skildret seksuelle overgreb i bøger, der er blevet forbudt i flere amerikanske delstater.

Hun er selv overvældet over at være blevet tildelt Alma-prisen.

- Jeg troede, at der var sket en fejl. Jeg ved ikke, om chokket nogensinde kommer til at lægge sig. Bare at blive nomineret til Alma-prisen er en gave og en ære. Og at få den ... jeg er så lykkelig, siger hun til TT.

Alma står for Astrid Lindgren Memorial Award. Prisen er opkaldt efter den verdenskendte svenske forfatter, der blandt andet står bag bøgerne om Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og Brødrene Løvehjerte.