Hans spionsag rumsterer endnu

»Jeg forstår ikke, at man kan gøre det, uden at det støder mod en hel del meget vigtige retsprincipper - eksempelvis respekten for andres liv, og at man skal anses for uskyldig, medmindre det modsatte er bevist,« siger han.

Sagen kører, men Arne Herløv Petersen får også tid til at lave andre ting end at sidde i retten. Snart udkommer hans næste roman, der er en kontrafaktisk historie om Struensee.

»Det er nok det mest fortærskede emne i dansk litteratur. Men i min ender dronningen med at sige nej til Struensee, og i stedet for at han bliver henrettet, bliver han diktator i Danmark. Pointen er, at det ikke er nogen lykke for hverken landet eller ham, for magt korrumperer, så han bliver sådan en Stalin-type,« siger forfatteren.

Arne Herløv Petersen er gift og bor på Langeland.

