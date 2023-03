13/03/2023 KL. 06:30

For abonnenter

Kritiske stemmer bliver registreret i dansk debat på nettet

Danskere, der mener, at der kun findes to biologiske køn, risikerer at blive stemplet som transfjendtlige på sociale medier ved hjælp af en særlig browserindstilling, som det norske datatilsyn har forbudt.