Han var en af jazzens store saxofonister

Den amerikanske saxofonist og komponist Wayne Shorter var med til at definere moderne jazz i løbet af en karriere, der strakte sig over mere end et halvt århundrede.

Han var en del af tre af det 20. århundredes store jazzgrupper: Jazz Messengers, Miles Davis’ Quintet og fusionsbandet Weather Report.

Wayne Shorter spillede både sopran- og tenorsaxofon og beskrives af The New York Times som en af moderne jazz’ mest beundrede komponister.