Odbjerg må dog se sig slået af Tobias Rahim i kategorien Årets Danske Hit. Den pris snupper Rahim med sangen ”Mucki Bar” og slår dermed også popgruppen Blæst, som var nomineret med hittet ”Juice”.

Blæst misser også prisen for Årets Danske Band, som i stedet går til The Minds of 99.

Til gengæld går Blæst fra prisuddelingen som vindere af kategorien Årets Nye Danske Navn.

Når det kommer til den internationale del af den danske prisuddeling, rydder den britiske sanger Harry Styles bordet.

Med sit album ”Harry’s House” får han prisen for Årets Internationale Udgivelse. På albummet finder man hittet ”As It Was”, som hædres med prisen for Årets Internationale Hit.

Desuden er Harry Styles også Årets Internationale Solist.