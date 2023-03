11/03/2023 KL. 18:35

For abonnenter

»En lavere pris vil medføre mere læsning og mere dannede mennesker«

Danske Forlag vil sidestille bøger med aviser ved at indføre nulmoms på trykte bøger, e- og lydbøger i et håb om, at det vil få danskerne til at læse mere. Venstre er positive over for forslaget.