18/03/2023 KL. 13:00

Michael Katz Krefeld kan vinde Krimimessens Publikumspris for tredje gang

Michael Katz Krefeld besøger ikke Krimimessen i Horsens for at se sine kolleger blive interviewet på scenen. Han møder op for at møde sine læsere, som har gode bud på, hvordan handlingen i hans krimier skal udvikle sig.