At det verdenskendte band, hvor størstedelen af medlemmernes alder har passeret 70, er en del af årets koncertkartotek er noget Tivolis chef for musik og underholdning Thor Feilberg er glad for.

- Deep Purple er ikke blot legender der resonerer med Fredagsrockens DNA. Bandets 55 års levetid trækker spor tilbage til den moderne rocks fødsel, siger han.

Ud over Deep Purple kan man se frem til to af dansk pops højdespringere, Tobias Rahim og Jada.

Jada vender tilbage til scenen den 16. juni, hvor man vil kunne høre sange som ”Nudes”, ”Skør for Dig” og ”Dangerous”.