- Det er en helt central opgave for os at blive ved med at være relevante for de mere end 800.000 danskere, der er mellem 20 og 30 år, siger TV 2’s indholdsdirektør, Lotte Lindegaard.

- Vi skal sikre, at vi er med til at starte samtaler, skabe nysgerrighed og inspiration med en styrket tilstedeværelse der, hvor målgruppen befinder sig, lyder det videre.

TV 2 Echo har siden 2018 forsøgt at skabe indhold til unge mennesker. Det er særligt sket gennem et indholdsunivers på sociale medier.

Men nu bliver det altså også til en tv-kanal.