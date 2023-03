Han forførte Norge

Siden norske Jan Kjærstad for lidt over 40 år siden udgav novellesamlingen ”Kloden dreier stille runt”, der tog livtag med både menneskelige og samfundsmæssige problemstillinger og dilemmaer, har han været en af Norges anerkendte forfattere og litteraturtænkere.

Hans udgangspunkt som teologiuddannet har givet ham en grobund for at beskrive de mere eksistentielle dimensioner i menneskers liv. Og han eksperimenterer gerne med blandede genrer og former i sine værker.