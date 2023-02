21/02/2023 KL. 14:30

Det koster en halv million kroner at løse konflikten i kulturborgmesterens afdeling på Københavns Rådhus

Forsøget på at forbedre arbejdsmiljøet omkring kulturborgmester Mia Nyegaard på Københavns Rådhus er mundet ud i et 10 uger langt rådgivningsforløb til en timepris på 900 kr. ekskl. moms. »Det er positivt, at kommunen er villig til at bruge så mange ressourcer på det,« lyder det fra fællestillidsmanden.