Solodanseren Vivi Flindt er kendt for sin dans, for sin stærke personlighed og for sin skildring af frigjorte kvinder gennem mange roller på og bag danske og udenlandske balletscener.

Og selvom tempoet i mange år har været højt, og utallige timer er brugt helt oppe på tåspidserne, er hun ikke gået i stå i sin alderdom.