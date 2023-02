Nogle af de deltagende på messen troede, at der var tale om performancekunst eller et iscenesat stunt.

- Jeg så en kvinde, og hun stod og prikkede til skulpturen, og så faldt den ned og splintredes i tusindvis af stykker, siger kunstneren Stephen Gamson til Fox News.

Gamson har sagt til mediet, at han troede, at kvinden prikkede til kunstværket for at se, om der var tale om en ægte ballon.

Skulpturen stod på en opsats af akryl med kunstnerens navn indgraveret.

Et vidne har taget en video af personalet på galleriet, der fejer den knuste skulptur op.