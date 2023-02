- De fleste husker mig bedre for plakaten med pelsbikinien end noget andet. Hvilket virker helt skørt på mig. Det skete så hurtigt.

- Efter at det billede blev taget, fløj jeg til Heathrow, og så snart jeg var kommet af flyet, vidste jeg, at alt var ændret. Alle vidste pludselig, hvem jeg var, fortalte hun i et interview med magasinet Men’s Health i 2012.