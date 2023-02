En privat dansk erhvervsmand donerer 50 millioner kroner til opførelsen af Grønlands Nationalgalleri.

Det skriver det grønlandske medie Sermitsiaq.AG.

Den danske erhvervsmand ønsker ifølge formanden for fonden for Grønlands Nationalgalleri, Josef Tuusi Motzfeldt, at være anonym.

- Vedkommende, der har doneret, har ønsket at være anonym. Men jeg kan sige så meget, at det er en person, som er interesseret i kunst, siger Josef Tuusi Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.