Når det drejer sig om Carl Bloch (1834-1890), kan man virkelig tale om at flyve højt og falde dybt. Fra i 1860’erne og 70’erne at have været Danmark mest skattede kunstner – hans gode ven H.C. Andersen omtalte ham som vor nations Dannevirke – blev han først ignoreret og dernæst glemt af fortalerne for den sejrende modernisme, indtil, ja, i virkeligheden denne udstilling på Statens Museum for Kunst. Det har været kurator Peter Nørgaard Larsens mission at undersøge, hvad præcis det var, der gjorde ham så elsket, og om vi måske kan bruge ham til noget i dag.