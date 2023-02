Musikken er atter i farver for Pia Raug

Siden skrev hun overbevisende på en række albums sine egne sange og indspillede også plader med danske sange og salmer.

Men som et politisk engageret menneske blev hun i stigende grad inddraget i fagpolitik såsom Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer.

Hun forsøgte også at blive valgt til Folketinget for Enhedslisten samt til Europa-Parlamentet for Junibevægelsen.

Musikken vendte tilbage

Og da hun efter 25 år endeligt stoppede sit kulturpolitiske engagement for kunstnernes rettigheder, opdagede hun, at musikken var død for hende selv.

»Jeg åbnede ikke mine guitarkasser eller sang én eneste af mine sange i næsten fem år,« fortæller hun.

Så da pladeselskabet Exlibris i 2015 udgav en boks med 10 cd’er, ”Fugleflugt”, med samtlige af hendes indspilninger, så hun det som et værdigt punktum.