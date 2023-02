Hemmelig regeringsbunker har næsten udsolgt frem til sommer

En hemmelig bunker, der skulle huse regeringen og regenten i tilfælde af atomangreb under Den Kolde Krig, slår mandag dørene op for publikum.

Det er Regeringsanlægget Vestdanmark - forkortet Regan Vest - der åbner som museum i Rold Skov syd for Aalborg.

Interessen for at besøge bunkeren er stor, og Nordjyske Museer, som driver museet, er tæt på at kunne melde alt udsolgt af billetter frem til sommer.