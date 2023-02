19/02/2023 KL. 14:00

Øremærket teaterordning bliver ikke brugt, så pengene ryger tilbage i statskassen

Et finanslovspunkt skulle sikre, at børn og unge uden for kommunale institutioner også kunne opleve teater. I 2022 blev under en femtedel af midlerne brugt på trods af markedsføring for en halv million kr. I 2023 er puljen næsten tredoblet.